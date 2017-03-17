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45-летний житель Алтайского края спрыгнул на рельсы на станции метро "Красный проспект" в Новосибирске перед прибывающим поездом. Об этом сообщают "Новосибирские новости".

Уточняется, что инцидент произошел днем в пятницу, 17 марта. Машинист поезда применил экстренное торможение и смог вовремя остановить состав. Мужчину, который оказался в Новосибирске проездом, подняли на платформу и передали прибывшим медикам. От госпитализации житель Алтайского края отказался, так как в целом не пострадал, лишь ушиб ногу.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что движение поездов восстановили через 10 минут после инцидента.

Дежурный сотрудник отдела информации и общественных связей полиции Михаил Бирюков рассказал, что теперь прыгнувшему мужчине придется пройти психиатрическую экспертизу. Он подчеркнул, что об ответственности за поступок речь пока не идет.

Издание также подчеркивает, что никому из пассажиров резко затормозившего поезда не понадобилась медпомощь.