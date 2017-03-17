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Скамья подсудимых ждет двух жительниц Барнаула, которые обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере при оказании риэлтерских услуг, сообщили в краевой прокуратуре.

Согласно версии следствия, в период с 2013 по 2016 год одна из обвиняемых заключала с гражданами, желающими приобрести жилье, договоры об оказании им риэлтерских или юридических услуг.

"При совершении сделки она представлялась директором общества с ограниченной ответственностью "Юрфинсервис", исключенного ранее из единого государственного реестра юридических лиц, реквизиты которого использовались для совершения преступлений", — уточняют в надзорном ведомстве.

При этом с граждан брали средства под видом якобы необходимых выплат для осуществления тех или иных операций. Так, одна из потерпевших лишилась полутора миллионов рублей, взятых у нее под предлогом участия в качестве инвестора в сделках по купле-продаже недвижимости.

Также злоумышленницы, как отмечают в прокуратуре, реализовали две сделки по оформлению кредитов в банках с использованием фиктивных документов.

В целом в результате махинаций две фирмы и 13 граждан, которые так и не стали собственниками квартир, лишились в общем размере около четырех миллионов рублей. Материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд краевой столицы.



