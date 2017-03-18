Новый смартфон iphone 8 компания Apple представит уже в 2017 году. Как стало известно, самым примечательным в нем будет внешний вид. Как пишет портал Planet-today.ru, в сеть попали концепты будущего смартфона, судя по ним, устройство оснастят OLED-экраном без каких-либо рамок с диагональю 5,8 дюйма и нестандартным соотношением сторон.

Точная дата выхода нового iphone не известна. И свои разработки Apple держит в секрете, согласно слухам, компания откажется от кнопки "Домой", ее должен заменить виртуальный аналог. А технология 3D Touch поможет различать силу нажатия, а также даст тактильный отклик. Оставшаяся часть будет отдана под Touch Bar.