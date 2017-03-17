Фото: otvprim.ru
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 18 марта, во всех районах города, сообщает пресс-центр мэрии.
Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
- Железнодорожный район — проспект Красноармейский, 131, проспект Ленина, 71;
- Индустриальный район — улица 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район — пересечение улиц Попова и Георгия Исакова (Народная площадь);
- Октябрьский район — проспект Ленина,152;
- Центральный район — проспект Красноармейский, 36, улица Чайковского, 21а.
Телефон для справок (3852) 37-04-64.
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