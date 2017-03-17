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Москва может отменить решение о признании документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, если Киев полностью выполнит минские соглашения. Соответствующее заявление сделал представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, пишет РИА Новости.

Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ напомнил, что, в частности, властям Укарины необходимо отменить карательную операцию, отвести вооружения, провести конституционную реформу с закреплением особого статуса Донбасса, признать местные выборы и выполнить пункт, который касается полного восстановления социально-экономических связей.

Постоянный представитель РФ подчеркнул, что в принятом Киевом на текущей неделе решении заблокировать транспортное сообщение с Донбассом нет "здравого смысла", также он завал его противоречащим минским соглашениям.

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Напомним, российский лидер Владимир Путин в середине февраля подписал указ о признании в РФ документов, которые выдали украинцам и лицам без гражданства, проживающим на территориях ДНР и ЛНР, до политического урегулирования ситуации в районах Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что власти РФ руководствовались лишь гуманитарными соображениями.