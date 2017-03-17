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Житель Бийска, уличенный в подпольной продаже спиртосодержащей жидкости, пытался подкупить полицейского и попал под уголовное дело.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 45-летний мужчина подозревается в покушении на дачу взятки.

"Предварительно установлено, что 5 марта 2017 года подозреваемый, уличенный сотрудниками правоохранительных органов в реализации спиртосодержащей жидкости без соответствующей для этого разрешительной документации, решил избежать административной ответственности за содеянное и передать сотруднику полиции взятку в виде денег", — указывают в СКР.

Злоумышленник передал работнику местного отдела внутренних дел 11 тысяч рублей за несоставление протокола о правонарушении. Эти действия были пресечены правоохранителями.

Расследование продолжается.