22 и 24 марта на экспериментальной сцене Алтайского краевого театра драмы состоятся премьерные показы спектакля "Контрабас" по пьесе Патрика Зюскинда, по роману которого сняли известный фильм "Парфюмер. История одного убийцы".

Режиссером "Контрабаса" стал артист театра Алексей Хорьков, спектакль был создан в рамках театрального проекта самостоятельных актерских работ "Арт-пространство". Алексей же исполнит и главную роль. Кроме того, здесь будут задействованы Вячеслав Сысоев, Игорь Черепанов и Анастасия Кузнецова.

А 3 и 4 мая в драме удивят зрителей еще одной работой артиста. Елена Кегелева представит зрителям спектакль "Танго длиною в жизнь". По словам актрисы, она покажет историю четырех периодов жизни человека, четырех сезонов любви.