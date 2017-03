Фото: twitter.com

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью накормил бананом защитника команды Маркоса Рохо в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом". Ролик с произошедшим опубликовал пользователь под ником Emika Obia в Twitter, пишет "Лента.ру".

Уточняется, что на 72-й минуте матча, через полторы минуты после гола Хуана Маты в ворота клуба из России, Моуринью передал банан запасному игроку Эшли Янгу, а тот, в свою очередь, переадресовал его Рохо. Аргентинец съел ягоду и продолжил игру.

По словам тренера "Манчестер Юнайтед", в данной ситуации нет ничего смешного. "Если ты когда-нибудь в жизни устаешь — а я уставал много раз — знаешь, что нужно организму. Ему нужно хоть что-нибудь", — объяснил Моуринью, отметив, что Рохо сам попросил банан.

Уточняется, что встреча между МЮ и "Ростовом" состоялась в четверг, 16 марта, в Манчестере и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. "Ростов", уступивший англичанам по сумме двух матчей со счетом 1:2, вылетел из Лиги.

Marcos Rojo requesting a banana midway through tonight's game was the highlight of tonight's match. Mourinho, Young and Rojo link-up play 😂 pic.twitter.com/E3QEto2MOq