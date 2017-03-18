2 апреля в театре музыкальной комедии выступят лауреаты премии Алтайского края театр "Куклы-Великаны". Для своих юных зрителей они представят круго-сказочное путешествие "Фабрика Сказок".

На сцене можно будет увидеть более 20 огромных весёлых кукол до трех метров высотой, среди которых будут самые популярные герои лучших детских сказок: Баба Яга, Царевна Несмеяна, Алладин, Бармалей, Джин, Избушки на курьих ножках - всех их ждут невероятные приключения.

Как рассказали организаторы представления, это будет музыкальный спектакль с "догонялками, выручалками, поучительнымиисториями и счастливым финалом". Начнется программа в 11:00.