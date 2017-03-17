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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался обсуждать с журналистами здоровье российского премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет ТАСС.

В ответ на просьбу объяснить отсутствие главы правительства на совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза Песков сказал, что это связано с графиком работы Медведева, добавив, что премьер не участвует в них каждый раз.

"Я ничего не могу сказать про здоровье, я не располагаю такой информацией", — добавил официальный представитель Кремля.

Напомним, во вторник, 14 марта, Путин на совещании с членами правительства рассказал, что Медведев заболел гриппом. Говоря о ситуации с инфекцией в стране, глава государства заметил, что главу кабмина "не уберегли" от нее.

При этом в четверг, 16 марта, премьер провел заседание правительства, на котором обсуждалось выполнение федеральных целевых программ.