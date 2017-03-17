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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города Чебоксары за неуплату налога с многомиллионных выигрышей на международных турнирах по покеру, в частности в Лас-Вегасе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР.

Чебоксарца, который не имеет постоянного места работы, подозревают в совершении преступления, которое предусмотрено статьей "Уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в крупном размере". Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

По данным следствия, подозреваемый уклонился от уплаты налогов за 2011-2013 годы в размере порядка 4 миллионов рублей, скрыв доходы на общую сумму более 30 миллионов рублей. Он получил деньги за пределами России как выигрыши на международных покерных турнирах, которые проводились в Соединенных Штатах (Лас-Вегас, финальный турнир World Series of Poker), ФРГ (Берлин), Дании (Копенгаген) и Франции (Довиль).

Следователи подчеркивают, что уголовное дело будет прекращено, если чебоксарец возместит ущерб, причиненный бюджету страны.