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В Кремле надеются, что Киев рано или поздно примет итоги референдума, по которому Республика Крым вошла в состав Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Он выразил надежду, что власти Украины с уважением отнесутся к волеизъявлению миллионов крымчан и примут итоги волеизъявления, вызванного известными событиями, которые имели место в Киеве и привели к возникновению серьезных угроз для миллионов жителей полуострова.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва "приветствовала бы трезвый взгляд из Киева, ретроспективный взгляд на те дни, когда крымчане однозначно заявили о своем волеизъявлении на референдуме".

Песков добавил, что референдум в Крыму проводился в ситуации, "когда легитимный крымский орган, который в свое время создавался на основе действующего законодательства Украины, принял решение о проведении референдума".

По словам пресс-секретаря главы государства, в данный момент на Украине возникла ситуация гражданской войны, которая привела к "дичайшим последствиям" для многих жителей Донбасса. "В данном случае крымчане, которые три года назад проголосовали за то, чтобы выйти из Украины и войти в состав России, многие из них спасли свои жизни, а главное — они спасли свое будущее", — отметил он.

В заключение Песков добавил, что Москва рассчитывает на то, что "такое понимание рано или поздно возобладает в Киеве".