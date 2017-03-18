Легкий мороз и солнце обещают в Алтайском крае 18 марта

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Синоптики прогнозируют в Алтайском крае в субботу, 18 марта, легкий мороз и гололед.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, днем в крае без существенных осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь, туман.

Температура днем составит -1…-6 градусов, в предгорных районах -1…+4 градуса. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду, с усилением до 13 метров.

В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы изморозь, возможен туман. Днем в краевой столице -1…-3 градуса. Ветер до 10 метров в секунду.

