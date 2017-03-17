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В партии "Единая Россия" полагают, что конфликт с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским будет исчерпан, если парламентарий принесет извинения всем фракциям и Госдуме в целом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова вице-спикера Госдумы Сергея Неверова в эфире канала канала "Россия 24".

Агентство отмечает, что в пятницу, 17 марта, Жириновский в начале своего выступления на пленарном заседании подчеркнул, что в среду его неправильно поняли, он обращался "к преступникам и мафии", а не к депутатам.

Напомним, что в минувшую среду фракция ЛДПР в полном составе покинула зал пленарных заседаний после того, как между Жириновским и депутатами фракции "Единая Россия" произошла словесная перепалка. В своем выступлении лидер либерал-демократов заявил о давлении на депутатов партии в подмосковной Рузе и негативно высказался в адрес подмосковных властей и "Единой России". Неверов, в свою очередь, призвал думскую комиссию по этике внимательно отнестись к высказываниям Жириновского, пообещавшего "расстреливать и вешать негодяев и подлецов".

Неверов полагает, что если глава ЛДПР извинится перед всеми фракциями и Думой, то вопрос будет снят. Он утвердительно ответил на соответствующий вопрос, отмечает агентство.