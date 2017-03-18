Фото: avito.ru

Большой кирпичный коттедж площадью 650 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная поляна за 13 миллионов рублей, сказано в объявлении на сайте Avito.ru.

Дом находится на участке 11 соток. "Удачное месторасположение: на Солнечной поляне, 670 метров квадратных, в четырех уровнях, без отделочных работ, свободная планировка. Один из этажей жилой. Возможны варианты для отдельного проживания нескольких семей в доме, каждый этаж с отдельным входом", — уточняется в объявлении.

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Имеется отапливаемый гараж площадью 60 квадратных метров, рассчитанный на три автомобиля, беседка для отдыха.

Собственник здания также рассматривает варианты обмена дома на автомобили или грузовые тягачи с доплатой.

