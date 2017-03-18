Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Митинг, приуроченный к трехлетней годовщине воссоединения России и Крыма, пройдет в Барнауле в субботу, 18 марта.
Как сообщал портал Amic.ru, торжественное мероприятие, на котором соберутся представители политических партий, общественности и различных организаций, начнется в 11:00 на площади Свободы в центре Барнаула.
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Подобная акция состоится в краевой столице уже в четвертый раз. Первый митинг прошел в марте 2014 года, когда, собственно, и состоялось воссоединение Крымского полуострова с РФ. Затем в Барнауле отмечались годовщины этого события.
Ввиду проведения торжественного мероприятия в период с 09:00 до 14:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по проспекту Социалистическому на отрезке от улицы Пушкина до улицы Ползунова.
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В этой связи маршруты движения частично поменяют автобусы №№ 17, 20, 34, 55, 73, 109 и 109оп.
Комментарии
Сколько в этот раз "добровольцев" будет? Может сделать новый гос праздник? Присоединили и ладно. На )( .Рена рубаху рвать и воздух о5 сотрясать.
Нашли что отмечать. Лучше бы отметили двукратное падение уровня жизни россиян. Экономический кризис и санкции тоже нуждаются в ежегодных отмечаниях
Гость, ну что вы, батенька. Какое падение??? На амике каждый день дома за мильены продают. Не было бы спроса, не продавали бы)))
Путин не поедет в Крым на празднование третьей годовщины присоединения полуострова к России. Кроме того, президент не примет участие в митинг-концерте «Весна», который пройдет 18 марта на Воробьевых горах. Эту информацию также подтвердил источник в Кремле.
Безобразие,народ в два раза обнищал,обрёмкался,а его на митинги гонют.
- гость - 18 марта 2017 г. 08:01
Гонят только бюджетников и студентов с учащимися. Остальной народ идёт сам, добровольно!
08:11, если бы там был "остальной народ", то зачем студентов и бюджетников туда сгонять?
- гость - 18 марта 2017 г. 08:18
Чтобы остальной народ не чувствовал себя одиноким
А кого раздражает побуждение к активной общественной деятельности?Мягкотелых диванных либералов?
Активной общественной деятельности по разнарядке не бывает
Взять на митинг штандарты "сбербанка", "втб", "роснефти" и "газпрома" и помахать ими перед камерами И Мюллера, Сечина и причих душегубов заставить признать Крымнаш
На фото "зелёный человечек" с флагом ветеранов Чечни Ни из за него ли мы контрибуцию Чечне платим ? И ему пенсию огромную, за поражение ...
Митинг "Карлин, хватит врать", когда состоится?
А вот интересно-москвичи по зову сердца носят цветы на место гибели на мосту известного оппозиционера миллиардера?Сам-то миллиардер только немного поработал в правительстве,но впоследствии страстно выступал против воровства и коррупции )
Давай(на счёт врать) ссылку балаболка Госдеповская?
Обязательно схожу выразить радость по поводу возвращения Крыма в родную гавань.
Три вещи, которые Нас объеденяют-это всенародные выборы Нашего Президента, Всенародный Праймирис Нашей Партии, и Всенародные Гуляния по признанию Нашего Крыма!
Господа, оставьте уже бюджетников в покое. Им, извините, такую зарплату платят у нас в крае, что не то что на митинги - спасибо надо сказать всем миром, что на работу вообще ходят! Вот уйдут все в бизнес, по напутствию премьера - что делать-то будете тогда? А на митинги их никто насильно не гонит - просто создают условия, чтобы люди могли пойти - сокращают рабочий день, например, или уроки отменяют для тех, кто хочет пойти на митинг. А как иначе? - учитель же не может самовольно бросить класс и пойти митинговать! Он же не пенсионер, который свободно распоряжается своим временем, а все эти мероприятия совпадают с чьим-то рабочим временем. Так что голову включайте, прежде чем обвинять бюджетников в том, что их куда-то насильно "гонют". Поверьте бюджетнице с тридцатилетним стажем - никуда ни разу нас насильно не гнали, но всегда проводили опрос - кто хочет пойти на митинг - и вполне официально отпускали, заранее подстраивая под это рабочий процесс. Это логично - вам не кажется?
18.03.2017 09:07 - гость - Хватит врать, подстилка госдеповская!
08:39, этот "зелёный человечек" - не решает в Чечне воевать, хохлов мочить, тирана Асада поддерживать или на митинге с флагом стоять. Ему что хозяева скажут, то он и делает. За это его кормят, поят и одевают.
Всё-таки гонят тебя,бюджетник?А ведь хочется в солнечную субботу поучиться,попреподавать. )
07:51 Моена спроса нет!!!! Одни предложения))))