Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Митинг, приуроченный к трехлетней годовщине воссоединения России и Крыма, пройдет в Барнауле в субботу, 18 марта.

Как сообщал портал Amic.ru, торжественное мероприятие, на котором соберутся представители политических партий, общественности и различных организаций, начнется в 11:00 на площади Свободы в центре Барнаула.

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Подобная акция состоится в краевой столице уже в четвертый раз. Первый митинг прошел в марте 2014 года, когда, собственно, и состоялось воссоединение Крымского полуострова с РФ. Затем в Барнауле отмечались годовщины этого события.

Ввиду проведения торжественного мероприятия в период с 09:00 до 14:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по проспекту Социалистическому на отрезке от улицы Пушкина до улицы Ползунова.

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В этой связи маршруты движения частично поменяют автобусы №№ 17, 20, 34, 55, 73, 109 и 109оп.