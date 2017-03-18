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Барнаульцы отмечают 18 марта трехлетие воссоединения России и Крыма

, ИА "Амител", Александр Шелягин
В связи с торжественным мероприятием с 09:00 до 14:00 будет перекрыт участок проспекта Социалистического

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Митинг, приуроченный к трехлетней годовщине воссоединения России и Крыма, пройдет в Барнауле в субботу, 18 марта.

Как сообщал портал Amic.ru, торжественное мероприятие, на котором соберутся представители политических партий, общественности и различных организаций, начнется в 11:00 на площади Свободы в центре Барнаула.

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Подобная акция состоится в краевой столице уже в четвертый раз. Первый митинг прошел в марте 2014 года, когда, собственно, и состоялось воссоединение Крымского полуострова с РФ. Затем в Барнауле отмечались годовщины этого события.

Ввиду проведения торжественного мероприятия в период с 09:00 до 14:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по проспекту Социалистическому на отрезке от улицы Пушкина до улицы Ползунова.

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В этой связи маршруты движения частично поменяют автобусы №№ 17, 20, 34, 55, 73, 109 и 109оп.

 

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.03.2017 07:43
Morena

Сколько в этот раз "добровольцев" будет? Может сделать новый гос праздник? Присоединили и ладно. На )( .Рена рубаху рвать и воздух о5 сотрясать.

0  0
18.03.2017 07:47
- гость -

Нашли что отмечать. Лучше бы отметили двукратное падение уровня жизни россиян. Экономический кризис и санкции тоже нуждаются в ежегодных отмечаниях

0  0
18.03.2017 07:51
Morena

Гость, ну что вы, батенька. Какое падение??? На амике каждый день дома за мильены продают. Не было бы спроса, не продавали бы)))

0  0
18.03.2017 07:53
- гость -

Путин не поедет в Крым на празднование третьей годовщины присоединения полуострова к России. Кроме того, президент не примет участие в митинг-концерте «Весна», который пройдет 18 марта на Воробьевых горах. Эту информацию также подтвердил источник в Кремле.

0  0
18.03.2017 08:01
- гость -

Безобразие,народ в два раза обнищал,обрёмкался,а его на митинги гонют.

0  0
18.03.2017 08:11
- гость -

- гость - 18 марта 2017 г. 08:01

Гонят только бюджетников и студентов с учащимися. Остальной народ идёт сам, добровольно!

0  0
18.03.2017 08:18
- гость -

08:11, если бы там был "остальной народ", то зачем студентов и бюджетников туда сгонять?

0  0
18.03.2017 08:20
- гость -

- гость - 18 марта 2017 г. 08:18

Чтобы остальной народ не чувствовал себя одиноким

0  0
18.03.2017 08:28
- гость -

А кого раздражает побуждение к активной общественной деятельности?Мягкотелых диванных либералов?

0  0
18.03.2017 08:33
- гость -

Активной общественной деятельности по разнарядке не бывает

0  0
18.03.2017 08:34
- гость -

Взять на митинг штандарты "сбербанка", "втб", "роснефти" и "газпрома" и помахать ими перед камерами И Мюллера, Сечина и причих душегубов заставить признать Крымнаш

0  0
18.03.2017 08:39
- гость -

На фото "зелёный человечек" с флагом ветеранов Чечни Ни из за него ли мы контрибуцию Чечне платим ? И ему пенсию огромную, за поражение ...

0  0
18.03.2017 08:48
- гость -

Митинг "Карлин, хватит врать", когда состоится?

0  0
18.03.2017 08:48
То 08:33

А вот интересно-москвичи по зову сердца носят цветы на место гибели на мосту известного оппозиционера миллиардера?Сам-то миллиардер только немного поработал в правительстве,но впоследствии страстно выступал против воровства и коррупции )

0  0
18.03.2017 08:54
8:48(1)

Давай(на счёт врать) ссылку балаболка Госдеповская?

0  0
18.03.2017 08:56
- гость -

Обязательно схожу выразить радость по поводу возвращения Крыма в родную гавань.

0  0
18.03.2017 08:58
Ксения

Три вещи, которые Нас объеденяют-это всенародные выборы Нашего Президента, Всенародный Праймирис Нашей Партии, и Всенародные Гуляния по признанию Нашего Крыма!

0  0
18.03.2017 09:07
- гость -

Господа, оставьте уже бюджетников в покое. Им, извините, такую зарплату платят у нас в крае, что не то что на митинги - спасибо надо сказать всем миром, что на работу вообще ходят! Вот уйдут все в бизнес, по напутствию премьера - что делать-то будете тогда? А на митинги их никто насильно не гонит - просто создают условия, чтобы люди могли пойти - сокращают рабочий день, например, или уроки отменяют для тех, кто хочет пойти на митинг. А как иначе? - учитель же не может самовольно бросить класс и пойти митинговать! Он же не пенсионер, который свободно распоряжается своим временем, а все эти мероприятия совпадают с чьим-то рабочим временем. Так что голову включайте, прежде чем обвинять бюджетников в том, что их куда-то насильно "гонют". Поверьте бюджетнице с тридцатилетним стажем - никуда ни разу нас насильно не гнали, но всегда проводили опрос - кто хочет пойти на митинг - и вполне официально отпускали, заранее подстраивая под это рабочий процесс. Это логично - вам не кажется?

0  0
18.03.2017 09:16
Бюджетник

18.03.2017 09:07 - гость - Хватит врать, подстилка госдеповская!

0  0
18.03.2017 09:22
- гость -

08:39, этот "зелёный человечек" - не решает в Чечне воевать, хохлов мочить, тирана Асада поддерживать или на митинге с флагом стоять. Ему что хозяева скажут, то он и делает. За это его кормят, поят и одевают.

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18.03.2017 09:23
- гость -

Всё-таки гонят тебя,бюджетник?А ведь хочется в солнечную субботу поучиться,попреподавать. )

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18.03.2017 09:26
- гость -

07:51 Моена спроса нет!!!! Одни предложения))))

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