Фото: fsin.su

Россия передана украинским властям 12 осужденных из тюрем и колоний Крыма для дальнейшего отбывания наказания. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ФСИН России.

Уточняется, что плановая передача состоялась на контрольно-пропускном пункте "Нехотеевка — Гоптовка" Белгородской области.

"Семнадцатого марта Федеральная служба исполнения наказаний в плановом порядке передала правоохранительным органам Украины для дальнейшего отбывания наказания в государстве гражданства 12 осужденных граждан Украины", — приводит агентство сообщение ФСИН.

Life напоминает, что ещё в конце мая минувшего года российский уполномоченный по правам человека в РФ обратился к украинскому коллеге по поводу украинцев, которые содержатся в тюрьмах Крыма. Омбудсмен призвала Киев забрать своих заключенных с территории РФ, поскольку они были осуждены по украинским законам и должны отбывать свои сроки на Украине. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече омбудсменов в июне прошлого года.