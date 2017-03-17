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Платежная система Visa разрешила банкам-владельцам банкоматов взимать в РФ комиссию с клиентов за снятие денег. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на "Ведомости" и источники газеты — четырех банкиров.

Издание отмечает, что размер межбансковской комиссии (банк платит комиссию системе — ред.) устанавливают сами платежные системы: у MasterСard — 0,5% от суммы транзакции, у Visa — 0,45% плюс три рубля, у российского "Мира" — 0,45%. Подчеркивается, что зачастую банки делают снятие наличных в банкоматах бесплатным для клиентов и выплачивают комиссию из собственных средств.

Предполагается, что новая практика позволит установить единые правила игры. Клиент всегда будет знать тариф, каким бы банкоматом он не пользовался.

Гендиректор Visa в РФ Екатерина Петелина уточнила, что система время от времени пересматривает тарифную политику для соответствия изменениям рынка. Новые правила позволяют сохранить межбанковскую комиссию 0,45% плюс три рубля либо снизить ее до 0,25%, если добавить комиссию с клиента.

По данным двух осведомленных банкиров, MasterСard поддерживает данные изменения и может изменить свои тарифы в ближайшие месяцы.

В то же время "Российская газета" со ссылкой на Ассоциацию региональных банков России отмечает, что крупные банки вряд ли станут вводить комиссию за снятие денег с карточек клиентов. Эксперты добавили, что с учетом острой конкуренции на рынке банки как раз занимались отменой комиссии за снятие денег. "Заключались даже соглашения, по которым такие ограничения вообще не действовали по картам банков-партнеров", — приводит газета слова вице-президента ассоциации Олега Иванова.

Подчеркивается, что снятие наличных — главный способ использования карт для россиян. В минувшем году они сняли в банкоматах 25,9 триллиона рублей. При этом, по данным Центробанка РФ, 80 процентов от общего числа безналичных транзакций приходится на оплату товаров и услуг с помощью карт.