Фото: youtube.com

Американский игрок в гольф Коди Гриббл прогнал аллигатора с поля во время игры. Запись произошедшего опубликована на видеохостинге YouTube, пишет РИА Новости.

Агентство уточняет, что хищник вылез на берег из водоема в ходе турнира серии PGA Arnold Palmer Invitational в городе Бей-Хилл (штат Флорида, США).

На ролике зафиксировано, как гольфист подошел сзади к животному и спокойно толкнул его. От испуга аллигатор сразу спрыгнул в водоем и тем самым позволил продолжить игру.