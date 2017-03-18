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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Америка вместе с Германией и Францией привержена мирному разрешению украинского конфликта, пишет РИА Новости.

На совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель республиканец заявил, что высоко ценит ее лидерство и президента Франции в вопросе разрешения кризиса на Украине, "где мы ищем мирного решения".

Меркель, в свою очередь, заявила, что считает важным улучшение отношений с РФ, но, подчеркнула канцлер, в первую очередь необходимо разрешить ситуацию на Украине.

ТАСС добавляет, что в пятницу, 17 марта, прошла первая встреча Трампа и Меркель, которые обсудили широкий круг тем, включая перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине, НАТО, борьбы с ИГ и торговой политики.

Агентство подчеркивает, что американо-германскому саммиту придавалось очень большое значение не только в Вашингтоне и Берлине, но и во всем мире. На встрече с прессой Трамп и Меркель демонстрировали настрой на сохранение партнерства, но не в ущерб собственным политическим позициям и интересам.