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Новости

Трамп оценил усилия ФРГ и Франции в разрешении конфликта на Украине

, ИА "Амител"
В пятницу прошла первая встреча американского президента и германского канцлера

Фото: worcesternews.co.uk

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Америка вместе с Германией и Францией привержена мирному разрешению украинского конфликта, пишет РИА Новости.

На совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель республиканец заявил, что высоко ценит ее лидерство и президента Франции в вопросе разрешения кризиса на Украине, "где мы ищем мирного решения".

Меркель, в свою очередь, заявила, что считает важным улучшение отношений с РФ, но, подчеркнула канцлер, в первую очередь необходимо разрешить ситуацию на Украине.

ТАСС добавляет, что в пятницу, 17 марта, прошла первая встреча Трампа и Меркель, которые обсудили широкий круг тем, включая перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине, НАТО, борьбы с ИГ и торговой политики.

Агентство подчеркивает, что американо-германскому саммиту придавалось очень большое значение не только в Вашингтоне и Берлине, но и во всем мире. На встрече с прессой Трамп и Меркель демонстрировали настрой на сохранение партнерства, но не в ущерб собственным политическим позициям и интересам.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.03.2017 08:50
- гость -

Им доверять нельзя.

0  0
18.03.2017 08:53
- гость -

Я не пойму -чей всётки Трамп то?

0  0
18.03.2017 08:55
- гость -

Трамп американский (никаких иллюзий)

0  0
18.03.2017 08:59
- гость -

А чё тогда в Думе хрусталём звенели?

0  0
18.03.2017 09:16
- гость -

Звенели,потому что избавились от клинтонихи чма.

0  0
18.03.2017 09:17
- гость -

Не знаю чего радовались наши депутаты, но Трампа вложили в форватер американской политики , обломали ему рога.

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