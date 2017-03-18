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Президент Молдавии Игорь Додон осудил "досадный случай дипломатического демарша" правительства и парламента его страны, произошедший на прошлой неделе, передает "Российская газета".

На встрече с главой РФ Владимиром Путиным в пятницу, 17 марта, Додон заявил, что он против подобных демаршей, подчеркнув, что "не надо делать такие шаги на политическом уровне".

Издание напоминает, что ранее молдавское правительство рекомендовало чиновникам из этой страны не ездить в РФ, заявив, что их якобы "допрашивают и обыскивают" спецслужбы России при пересечении госграницы. Свое недовольство правительство и парламент Молдавии выразили в ноте, которая была направлена послу РФ в Кишиневе.

Подчеркивается, что Додон сразу выступил против запрета правительства для чиновников на поездки в Россию, а затем сам приехал в Москву для участия в бизнес-форуме "Россия — Молдавия: новые точки роста". Газета добавляет, что его пригласила общероссийская общественная организация "Деловая Россия".