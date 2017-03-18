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Социальные продовольственные ярмарки пройдут в столице Алтайского края в субботу, 18 марта, сообщает пресс-служба администрации Алтайского края.

Уточняется, что на них барнаульцы могут купить яйца, мясо птицы, свинину и говядину, растительное масло, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбную продукцию, кондитерские изделия, муку, сахар и не только.

Ярмарочные площадки будут действовать во всех районах города. Так, жители Железнодорожного района могут прийти по адресу: проспект Красноармейский, 131 и проспект Ленина, 71. В Индустриальном районе торговать будут на улице 50 лет СССР, 51а. В Ленинском районе площадка будет размещена на площади Народной (перекресток улица Попова — Исакова). В Октябрьском районе — проспект Ленина,152, а жители Центрального района могут посетить площадку на проспекте Красноармейском, 36 или на улице Чайковского, 21а.

Уточняется, что ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 14:00.