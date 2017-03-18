Фото: washingtonpost.com
Российские предприниматели купили недвижимость на 98,4 миллиона долларов в элитном жилом комплексе в США, принадлежащем компании главы страны Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 17 марта, заявило агентство Reuters, передает ТАСС.
Уточняется, что речь идет о разных видах собственности в семи небоскребах в штате Флорида, которые контролирует компания Trump Organization. Указанные сделки совершили не менее 63 человек, которые, по утверждению агентства, являются гражданами России или живут на территории страны. Reuters подчеркивает, что в этот список не входят лица, которые кроме паспорта РФ имеют документы других государств и предъявили их при покупке собственности.
Агентство сообщает, что эта информация якобы была получена после проведенного расследования на основе документации, которая касается жилого комплекса во Флориде, а также из бесед с осведомленными источниками.
Подчеркивается, что данная собственность была в свободной продаже и ее покупка российскими бизнесменами не нарушает никаких законов. Также в материале сказано, что россияне, владеющие жильем, не связаны напрямую с руководством РФ.
Главный юрист Trump Organization Алан Гартен назвал данную историю "раздутой и созданной СМИ".
Агентство ТАСС пока не получило комментарии компании по поводу публикации. Также отвечать на вопросы, которые касаются утверждений агентства, не стали в Белом доме.
Reuters пишет, что ряд из упомянутых граждан России подтвердили покупку указанной недвижимости.
Комментарии
Кто тут жаловался, что в России плохо живётся?
Дорогие Россияне!!! )))))))
10:00, не которые особо приближенные, очень хорошо живут!!!!))))
не на башни-близнецы, а на вот такие холупы "запрещённым в России" надо взоры направлять!