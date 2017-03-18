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Полицейские в Заринске задержали жительницу Новоалтайска, которую подозревают в угоне машины у местного жителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что женщина, будучи пьяной, незаконно завладела автомобилем и угнала его. По предварительным данным, хозяин машины забыл запереть ее, а ключи оставил в замке зажигания.

Вскоре подозреваемую остановили полицейские на одной из улиц Заринска. Женщину привлекли к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянение. За это жительнице Новоалтайска грозит административный штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления авто на срок от полутора до двух лет.

По факту угона возбуждено дело. В данный момент ведется следствие.