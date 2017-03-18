Фото: dailysurge.com

Министерство образования и науки собирается разрешить студенткам колледжей и вузов, которые родили в период обучения, переводится с платного отделения на бесплатное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на размещенный на официальном портале проектов нормативных-правовых актов законопроект.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что проектом приказа предлагается добавить в существующий перечень еще одну категорию граждан, которые могут перевестись на бюджет: женщины, родившие ребенка в период обучения.

Подчеркивается, что при этом у студенток не должно быть академических задолженностей, а также задолженность по оплате обучения.

Агентство уточняет, что сейчас такое право есть у студентов, сдавших все экзамены на "отлично" и "хорошо" в двух семестрах перед подачей заявления, а также у детей-сирот, студентов, утративших одного или двух родителей во время обучения и т.д.