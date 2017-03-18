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Новости

США планирует крупные поставки вооружения Тайваню - СМИ

, ИА "Амител"
Уточняется, что сделка не будет реализована в ближайшее время, так как вопрос может помешать кооперации Вашингтона и Пекина

Фото: hiprom.ru

Администрация главы США Дональда Трампа готовит поставку Тайваню крупной партии вооружений, включающая модернизированные ракетные системы и противокорабельные ракеты для защиты от Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Reuters в пятницу, 17 марта.

По версии источников агентства в американской администрации, означенная партия оружия может быть намного больше той, реализацию которой отложил в конце своего президентского срока Барак Обама. Источник отметил, что у совершения такой значительной сделки есть "политические амбиции". Речь идет о "гораздо более существенном соглашении, чем то, которое не утвердил Обама", — приводит его слова агентство.

При этом отмечается, что администрация планирует совершить эту сделку не в ближайшее время, а через несколько месяцев или даже в 2018 году, так как вопрос отношений с Тайванем очень чувствительный для Пекина. Пока такие действия Вашингтона могут помешать кооперации США и КНР на приоритетных направлениях, в том числе в вопросе воздействия на КНДР. По данным агентства, Белый дом уже обсуждает с руководством Тайваня означенные поставки.

Отмечается, что ранее глава США заявлял, что Вашингтон не обязательно будет следовать политике "одного Китая" и может пересмотреть свои отношения с Тайванем.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.03.2017 12:02
- гость -

У америкосов в крови пакастить по всему миру, без пакастей жить не могут.

0  0
18.03.2017 12:56
- гость -

С Китаем шутки плохи

0  0
18.03.2017 13:08
Миротрворeц

Вы не ошибаетесь,50 килотонн,и от сабжа ничего не останнецо!

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