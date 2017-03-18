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Администрация главы США Дональда Трампа готовит поставку Тайваню крупной партии вооружений, включающая модернизированные ракетные системы и противокорабельные ракеты для защиты от Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Reuters в пятницу, 17 марта.

По версии источников агентства в американской администрации, означенная партия оружия может быть намного больше той, реализацию которой отложил в конце своего президентского срока Барак Обама. Источник отметил, что у совершения такой значительной сделки есть "политические амбиции". Речь идет о "гораздо более существенном соглашении, чем то, которое не утвердил Обама", — приводит его слова агентство.

При этом отмечается, что администрация планирует совершить эту сделку не в ближайшее время, а через несколько месяцев или даже в 2018 году, так как вопрос отношений с Тайванем очень чувствительный для Пекина. Пока такие действия Вашингтона могут помешать кооперации США и КНР на приоритетных направлениях, в том числе в вопросе воздействия на КНДР. По данным агентства, Белый дом уже обсуждает с руководством Тайваня означенные поставки.

Отмечается, что ранее глава США заявлял, что Вашингтон не обязательно будет следовать политике "одного Китая" и может пересмотреть свои отношения с Тайванем.