Фото: namonitore.ru

Солнце, гололед и потепление до +6 градусов ожидается на территории Алтайского края в воскресенье, 19 марта.

В прогнозе регионального Гидрометцентра говорится: "Без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь, туман". Температура днем по краю составит 0…-5 градусов, в предгорных районах +1…+6 градусов.

Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду с усилением до 12 метров.

В Барнауле также без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы изморозь, возможен туман. Днем в краевой столице 0…-2 градусов.

Ветер северо-восточный до девяти метров в секунду.