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Американский лидер Дональд Трамп не пожал руку немецкому канцлеру Ангеле Меркель во время протокольной фотосъемки в Овальном кабинете Белого дома. Неясно, он сделал это специально или просто не обратил внимания на просьбу фотографов и канцлера, пишет ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Отмечается, что фотографы попросили Трампа и Меркель пожать друг другу руки, после чего гостья повернулась к американскому президенту и сказала: "Они хотят рукопожатия". Однако американский лидер ничего не ответил. Издание предполагает, что Трамп мог не услышать слова канцлера.

Подчеркивается, что республиканец встречал гостью с подчеркнутым уважением. Он лично встретил ее у входа в Белый дом, куда Меркель прибыла для участия в двустороннем саммите. При этом он подал канцлеру руку и, чуть приобняв, провел ее в свою рабочую резиденцию.

Издание уточняет, что при первой встрече у порога Белого дома обмен рукопожатием был. Однако также оно напоминает, что Трамп резко критиковал немецкого канцлера во время предвыборной кампании в Штатах, а Меркель уже после избрания республиканца нелестно отзывалась о его попытке закрыть въезд в Америку гражданам ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

Напомним, что в пятницу, 17 марта, прошла первая встреча Трампа и Меркель, на которой они обсудили, среди прочего, такие проблемы, как перспективы мирного урегулирования украинского конфликта, НАТО, борьбу с терроризмом и торговую политику.