Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 340 квадратных метров продают в Барнауле за 18 миллионов рублей, говорится на сайте Amic.ru.

Дом имеет три уровня. Жилая площадь составляет 123 квадратных метров. В коттедже имеется семь комнат.

Также есть бассейн, сауна, камин, два гаража на три автомобиля.

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"Центральное отопление, водоснабжение, канализация, подведен природный газ. Площадь участка девять соток. Удобный подъезд, асфальт, дороги. Все в отличном состоянии", — добавляет автор объявления.

