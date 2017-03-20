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Рабочая неделя в Алтайском крае начнется с солнечной погоды, сообщает региональный Гидрометцентр.

В понедельник, 20 марта, в крае будет без осадков, на дорогах гололедица. Утром местами изморозь, туман Дневные температуры составят 0…-5 градусов, в предгорных районах +1…+6 градусов.

Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду с усилением до 12 метров.

На территории Барнаула также не ожидается осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы изморозь, возможен туман. Днем в краевой столице 0…-2 градусов. Ветер северо-восточный до девяти метров в секунду.