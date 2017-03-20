Фото: avito.ru

Коттедж площадью 282 квадратных метра на участке 15 соток продается в селе Санниково под Барнаулом за 12,8 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Дом построен в 2008 году. На первом этаже расположен просторный зал с камином, кухня, кабинет, санузел, гараж на два автомобиля.

На втором этаже есть три спальни, большая гардеробная, ванная с санузлом и душевой кабиной.

Читайте также: Коттедж с гаражом на четыре машины продают в Барнауле за 12 млн руб. Фото

"Высота потолков в доме составляет 3,18 м. В подвале дома расположены: подсобные помещения для хранения вещей, бильярдный зал. Коттедж находится под видеонаблюдением, ворота в гараж и на участок – автоматические. Отопление – природный газ, вода центральная, канализация местная", — уточняется в объявлении.

На участке выполнен ландшафтный дизайн, имеются посадки, оборудована зона барбекю с большой беседкой, баня.