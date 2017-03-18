Суббота, 18 Март, 15:03

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,93
€ 62,37
Brent
$ 51,5
-0°
Обь
30см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ в 2017 годуПаводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Около 10 тысяч барнаульцев пришли на митинг в честь воссоединения с Крымом

, ИА "Амител"
Митинг в честь памятной даты провели всего за 30 минут

Фото: ИА "Амител"

Митинг, приуроченный к трехлетней годовщине воссоединения России и Крыма, прошел в Барнауле в субботу, 18 марта, на площади Свободы. Мероприятие началось в 11 часов и, по словам организаторов, на него пришло около десяти тысяч человек. Однако по сообщению пресс-службы городской администрации, на площадь Свободы было не более 6 тысяч человек.

На площади свободы собрались представители трех политических партий: "Единой России", ЛДПР, "Справедливой России". Коммунисты отказались от участия в митинге. Кроме того, с флагами на площади стояли представители общественных организаций. Например, даже собирались с плакатами целые школьные классы.

Также в толпе можно было заметить губернатора Алтайского края Александра Карлина, его заместителя Виталия Снесаря и главу администрации Барнаула Сергея Дугина, но все они так и не выступили перед собравшимися.

Первым же слово взял спикер АКЗС Александр Романенко, который назвал день присоединения Крыма к России – всенародным праздником. После небольшого концертного номера, перед толпой речь держал руководитель алтайского отделение Российского союза ветеранов Афганистана Сергей Завалихин, который назвал воссоединение Крыма с Россией – заслугой президента Владимира Путина.

В целом, казалось, что собравшиеся пришли на митинг ни сколько в честь трехлетней годовщины того, как руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Крым и Севастополя в состав России, а ради того, чтобы поддержать Владимира Путина.  В толпе было много плакатов с портретом главы государства с лозунгами: "Путин – наш президент".

Третьим выступил перед толпой вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин, который назвал присоединение Крыма – главным политическим событием страны в 21 веке. Он также сообщил, что алтайские стройотряды отправятся в этом году на полуостров на строительство моста через Керченский пролив. Со сцены звучали песни в исполнении курсантов вокальной студии "Память".

В целом, на удивление многих, митинг ограничился всего тремя выступлениями и был закончен через 30 минут после начала. Напомним, подобная акция состоялась в краевой столице уже в четвертый раз. Первый митинг прошел в марте 2014 года, когда, собственно, и состоялось воссоединение Крымского полуострова с РФ. Затем в Барнауле отмечались годовщины этого события.

Фоторепортаж с митинга смотрите в ближайшее время на нашем сайте.

Материалы по теме

 


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

18.03.2017 13:41
- гость -

И я там был и пиво пил и по усам у меня текло.

0  0
18.03.2017 13:41
Morena

но все они так и не выступили перед собравшейся толпой... --- Без комментариев...

0  0
18.03.2017 13:44
- гость -

Чему радоваться и митинговать ? Подавляющее число россиян в Крыму не живут, ни когда не бывали и не будут...

0  0
18.03.2017 13:44
- гость -

Не согласен с Андрем Щукиным, который назвал присоединение Крыма главным политическим событием страны в 21 веке.Самое главное событие у нас впереди.Как говорят революционные матросы.

0  0
18.03.2017 13:45
- гость -

Путин не поедет в Крым на празднование третьей годовщины присоединения полуострова к России. Кроме того, президент не примет участие в митинг-концерте «Весна», который пройдет 18 марта на Воробьевых горах. Эту информацию также подтвердил источник в Кремле.

Главе государства необязательно посещать подобные торжественные мероприятия ежегодно.

0  0
18.03.2017 13:45
- гость -

Особенно этому рады жители Чукотки, Камчатки, Сахалина и прочих курильских островов, теперь они из Крыма не будут вылезать...

0  0
18.03.2017 13:46
- гость -

Так бы за свои права боролись, выходили.

0  0
18.03.2017 13:49
- гость -

Народ был в приподнятом настроении.Но митинг был коротковат,конечно.

0  0
18.03.2017 13:50
Эдуард

Интересно, кто из всей этой толпы был там добровольно?

0  0
18.03.2017 13:52
- гость -

- гость - 18 марта 2017 г. 13:46 Так бы за свои права боролись, выходили. --- За это вполне реально отъехать на кичу

0  0
18.03.2017 13:55
- гость -

18.03.2017 13:45 - гость - Путин не поедет в Крым на празднование третьей годовщины присоединения полуострова к России. Кроме того, президент не примет участие в митинг-концерте «Весна», который пройдет 18 марта на Воробьевых горах. Эту информацию также подтвердил источник в Кремле

Стареет, боится, что голова закружиться, или плакать на ветру начнёт

0  0
18.03.2017 14:01
- гость -

Сколько депутатов от едра присутствовало? Удивляет отсутствие, за редким исключением, на подобных политических мероприятиях местного политического авангарда. Вы в политике или где вообще. Зато студентов затаскали уже. Сколько в ЕР членов, проживающих в городе? Где они все?!?

0  0
18.03.2017 14:10
- гость -

Стадо

0  0
18.03.2017 14:22
Коренной житель АК

Это мероприятие можно назвать как угодно,путинг,кремлинг,крыминг но ни как не митинг.

0  0
18.03.2017 14:31
- гость -

Абыр-абыр…. абырвалг! .. Мырк ! Вернулись в родную гав..! Крым! Признание Америки! Пивная! Еще парочку! Буржуи! Я тебе покажу, твою мать!

0  0
18.03.2017 14:32
AG

Последнее фото шикарно! У тётки ботылочка боярышника )) Вот они настоящие патриоты, за вождя по писят )))

0  0
18.03.2017 14:33
- гость -

Россиян спасут от вредных продуктов... подняв цены.

О разработке стратегии по формированию здорового образа жизни населения медицинское ведомство заявило еще в январе. Приучать население к этому образу жизни планируется восемь лет, до 2025 года. В итоге смертность от неинфекционных заболеваний, по замыслу чиновников, должна снизиться в два раза! На днях Минздрав согласовал проект стратегии с Минпромторгом.

«Удивительно, что таких выдающихся результатов по снижению смертности правительство намерено добиваться не посредством улучшения медицинского обслуживания, как это делается во всем мире, а запретами на рекламу колбасы и кока-колы», - удивляется глава Общества защиты прав потребителей Алексей Самохвалов.

0  0
18.03.2017 14:46
Массаж мозга

На пятой фотке часть флага с надписью "Росвор..."

0  0
18.03.2017 14:46
- гость -

Чинушки за "трудодень", полицаи . за двойной оклад, да студенты с бабками - за бабки. Вот и все пассажиры этого мероприятия

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
14:58
Волонтеры разыскивают пропавшую без вести жительницу Горного Алтая 0
14:23
СМИ: Пентагон предложил Трампу бороться с ИГ по методу Обамы 0
13:56
Более 17 тысяч россиян оформили права на "дальневосточный гектар" 4
13:21
Lexus перевернулся на бок после ДТП в Барнауле 3
13:18
Крым наш: как барнаульцы отметили трехлетие воссоединения полуострова с РФ
Торжественное мероприятие состоялось на площади Свободы 18 марта
13:06
Около 10 тысяч барнаульцев пришли на митинг в честь воссоединения с Крымом 19
12:58
25 человек тушили загоревшийся ночью склад в Барнауле 0
12:55
Стоп-кадр. Тысячи людей и один пес на площади Свободы 0
12:24
Трамп не стал пожимать руку Меркель во время протокольной съемки. Видео 4
11:55
США планирует крупные поставки вооружения Тайваню - СМИ 3
11:21
"Газель" сбила мужчину на пешеходном переходе в Барнауле 1
10:56
Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на бюджет 5
10:25
Пьяная женщина из Новоалтайска угнала автомобиль у жителя Алтайского края 0
09:54
СМИ: российские предприниматели купили жилье в зданиях Трампа на $100 млн 4
09:17
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 18 марта 0
08:58
Президент Молдавии обсудил "дипломатический демарш" на встрече с Путиным 0
08:29
Трамп оценил усилия ФРГ и Франции в разрешении конфликта на Украине 7
07:47
Шоу-спектакль "Фабрика Сказок" театра "Куклы-Великаны" пройдет в Барнауле 0
07:28
Барнаульцы отмечают 18 марта трехлетие воссоединения России и Крыма 68
07:03
Огромный коттедж продают за 13 млн рублей или меняют на машины в Барнауле 15
06:44
Спектакль "Контрабас" по пьесе Патрика Зюскинда покажут в Барнауле 0
06:25
Что такое крестопоклонная неделя Великого поста? 4
06:01
Жители Барнаула стали скупать в магазинах антиутопию "1984" Джорджа Оруэлла 12
05:08
Легкий мороз и солнце обещают в Алтайском крае 18 марта 0
01:04
Вышел новый трейлер пятых "Трансформеров" Майкла Бэя 0
00:05
Стало известно, как будет выглядеть новый iphone от Apple 0
23:14
Американский гольфист голыми руками прогнал аллигатора с поля. Видео 0
22:12
СМИ: банкам разрешили взимать комиссию за снятие наличных с карт 3
21:21
Россия передала Украине дюжину заключенных из Крыма 0
20:24
Неверов сказал, что Жириновский должен извиниться перед всей Госдумой 0
19:53
Кремль надеется, что Киев рано или поздно примет итоги референдума по Крыму 1
19:22
Выигравшему в покер чебоксарцу грозит лишение свободы за неуплату налогов 2
19:07
Коротко о главном: старт дорожного ремонта и рост долгов по зарплатам
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 17 марта
18:54
Песков отказался обсуждать здоровье Медведева 4
18:23
Моуринью накормил своего футболиста бананом на матче с Ростовом. Видео 0
18:06
Москва назвала условия отмены признания паспортов ДНР и ЛНР 0
17:59
Подпольный продавец алкоголя пытался подкупить полицейского 0
17:37
Продовольственные ярмарки пройдут 18 марта во всех районах Барнаула 0
17:24
Суд за особо крупное мошенничество ждет двух жительниц Барнаула 0
17:13
Как максимально интересно провести время в Барнауле 18 и 19 марта? 0
17:06
Житель Алтайского края прыгнул на рельсы в новосибирском метро 1
16:48
"Троллейбусный флешмоб": в центре Барнауле выстроилась большая пробка. Фото 4
16:36
Феминистки в Ленобласти предложили выдвинуть Шурыгину в депутаты 1
16:28
11 пожарных работали на тушении автомобиля в Рубцовске 0
16:14
"Яндекс" выяснил, что чаще всего снится жителям Алтайского края 3
16:02
Сезон открыт: в Барнауле начали латать ямы на дорогах. Фото 3
15:51
Госдеп призвал мирно разрешить проблему транспортной блокады Донбасса 2
15:34
Жириновский заявил, что его слова о расстрелах неправильно поняли 16
15:26
Воду должникам в Барнауле будут отключать без дополнительных предупреждений 8
15:14
40 процентов россиян рассказали, что денег им хватает только на продукты 39

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.