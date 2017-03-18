Фото: ИА "Амител"
Митинг, приуроченный к трехлетней годовщине воссоединения России и Крыма, прошел в Барнауле в субботу, 18 марта, на площади Свободы. Мероприятие началось в 11 часов и, по словам организаторов, на него пришло около десяти тысяч человек. Однако по сообщению пресс-службы городской администрации, на площадь Свободы было не более 6 тысяч человек.
На площади свободы собрались представители трех политических партий: "Единой России", ЛДПР, "Справедливой России". Коммунисты отказались от участия в митинге. Кроме того, с флагами на площади стояли представители общественных организаций. Например, даже собирались с плакатами целые школьные классы.
Также в толпе можно было заметить губернатора Алтайского края Александра Карлина, его заместителя Виталия Снесаря и главу администрации Барнаула Сергея Дугина, но все они так и не выступили перед собравшимися.
Первым же слово взял спикер АКЗС Александр Романенко, который назвал день присоединения Крыма к России – всенародным праздником. После небольшого концертного номера, перед толпой речь держал руководитель алтайского отделение Российского союза ветеранов Афганистана Сергей Завалихин, который назвал воссоединение Крыма с Россией – заслугой президента Владимира Путина.
В целом, казалось, что собравшиеся пришли на митинг ни сколько в честь трехлетней годовщины того, как руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Крым и Севастополя в состав России, а ради того, чтобы поддержать Владимира Путина. В толпе было много плакатов с портретом главы государства с лозунгами: "Путин – наш президент".
Третьим выступил перед толпой вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин, который назвал присоединение Крыма – главным политическим событием страны в 21 веке. Он также сообщил, что алтайские стройотряды отправятся в этом году на полуостров на строительство моста через Керченский пролив. Со сцены звучали песни в исполнении курсантов вокальной студии "Память".
В целом, на удивление многих, митинг ограничился всего тремя выступлениями и был закончен через 30 минут после начала. Напомним, подобная акция состоялась в краевой столице уже в четвертый раз. Первый митинг прошел в марте 2014 года, когда, собственно, и состоялось воссоединение Крымского полуострова с РФ. Затем в Барнауле отмечались годовщины этого события.
Фоторепортаж с митинга смотрите в ближайшее время на нашем сайте.
Комментарии
И я там был и пиво пил и по усам у меня текло.
но все они так и не выступили перед собравшейся толпой... --- Без комментариев...
Чему радоваться и митинговать ? Подавляющее число россиян в Крыму не живут, ни когда не бывали и не будут...
Не согласен с Андрем Щукиным, который назвал присоединение Крыма главным политическим событием страны в 21 веке.Самое главное событие у нас впереди.Как говорят революционные матросы.
Путин не поедет в Крым на празднование третьей годовщины присоединения полуострова к России. Кроме того, президент не примет участие в митинг-концерте «Весна», который пройдет 18 марта на Воробьевых горах. Эту информацию также подтвердил источник в Кремле.
Главе государства необязательно посещать подобные торжественные мероприятия ежегодно.
Особенно этому рады жители Чукотки, Камчатки, Сахалина и прочих курильских островов, теперь они из Крыма не будут вылезать...
Так бы за свои права боролись, выходили.
Народ был в приподнятом настроении.Но митинг был коротковат,конечно.
Интересно, кто из всей этой толпы был там добровольно?
- гость - 18 марта 2017 г. 13:46 Так бы за свои права боролись, выходили. --- За это вполне реально отъехать на кичу
18.03.2017 13:45 - гость - Путин не поедет в Крым на празднование третьей годовщины присоединения полуострова к России. Кроме того, президент не примет участие в митинг-концерте «Весна», который пройдет 18 марта на Воробьевых горах. Эту информацию также подтвердил источник в Кремле
Стареет, боится, что голова закружиться, или плакать на ветру начнёт
Сколько депутатов от едра присутствовало? Удивляет отсутствие, за редким исключением, на подобных политических мероприятиях местного политического авангарда. Вы в политике или где вообще. Зато студентов затаскали уже. Сколько в ЕР членов, проживающих в городе? Где они все?!?
Стадо
Это мероприятие можно назвать как угодно,путинг,кремлинг,крыминг но ни как не митинг.
Абыр-абыр…. абырвалг! .. Мырк ! Вернулись в родную гав..! Крым! Признание Америки! Пивная! Еще парочку! Буржуи! Я тебе покажу, твою мать!
Последнее фото шикарно! У тётки ботылочка боярышника )) Вот они настоящие патриоты, за вождя по писят )))
Россиян спасут от вредных продуктов... подняв цены.
О разработке стратегии по формированию здорового образа жизни населения медицинское ведомство заявило еще в январе. Приучать население к этому образу жизни планируется восемь лет, до 2025 года. В итоге смертность от неинфекционных заболеваний, по замыслу чиновников, должна снизиться в два раза! На днях Минздрав согласовал проект стратегии с Минпромторгом.
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На пятой фотке часть флага с надписью "Росвор..."
Чинушки за "трудодень", полицаи . за двойной оклад, да студенты с бабками - за бабки. Вот и все пассажиры этого мероприятия