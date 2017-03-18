Фото: ИА "Амител"

Митинг, приуроченный к трехлетней годовщине воссоединения России и Крыма, прошел в Барнауле в субботу, 18 марта, на площади Свободы. Мероприятие началось в 11 часов и, по словам организаторов, на него пришло около десяти тысяч человек. Однако по сообщению пресс-службы городской администрации, на площадь Свободы было не более 6 тысяч человек.

На площади свободы собрались представители трех политических партий: "Единой России", ЛДПР, "Справедливой России". Коммунисты отказались от участия в митинге. Кроме того, с флагами на площади стояли представители общественных организаций. Например, даже собирались с плакатами целые школьные классы.

Также в толпе можно было заметить губернатора Алтайского края Александра Карлина, его заместителя Виталия Снесаря и главу администрации Барнаула Сергея Дугина, но все они так и не выступили перед собравшимися.

Первым же слово взял спикер АКЗС Александр Романенко, который назвал день присоединения Крыма к России – всенародным праздником. После небольшого концертного номера, перед толпой речь держал руководитель алтайского отделение Российского союза ветеранов Афганистана Сергей Завалихин, который назвал воссоединение Крыма с Россией – заслугой президента Владимира Путина.

В целом, казалось, что собравшиеся пришли на митинг ни сколько в честь трехлетней годовщины того, как руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Крым и Севастополя в состав России, а ради того, чтобы поддержать Владимира Путина. В толпе было много плакатов с портретом главы государства с лозунгами: "Путин – наш президент".

Третьим выступил перед толпой вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин, который назвал присоединение Крыма – главным политическим событием страны в 21 веке. Он также сообщил, что алтайские стройотряды отправятся в этом году на полуостров на строительство моста через Керченский пролив. Со сцены звучали песни в исполнении курсантов вокальной студии "Память".

В целом, на удивление многих, митинг ограничился всего тремя выступлениями и был закончен через 30 минут после начала. Напомним, подобная акция состоялась в краевой столице уже в четвертый раз. Первый митинг прошел в марте 2014 года, когда, собственно, и состоялось воссоединение Крымского полуострова с РФ. Затем в Барнауле отмечались годовщины этого события.

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