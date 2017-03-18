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Пожар в барнаульском складском помещении произошел поздно вечером в пятницу, 17 марта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 23:25. Через 20 минут пожарным удалось локализовать огонь, а полностью ликвидирован пожар был лишь в 00:30 субботы, 18 марта.

В ведомстве уточняют, что в борьбе с огнем участвовали силы и средства РСЧС в количестве 25 человек и девяти единиц техники, из которых от МЧС РФ привлекались 23 пожарных и восемь единиц техники.