Фото: ck.com/barneos22

ДТП с участием автомобиля Lexus произошло в Барнауле днем в субботу, 18 марта, сообщают очевидцы в группе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

Дорогая машина попала в аварию на пересечении улицы Анатолия и проспекта Социалистического около 12:25. На опубликованных снимках видно, что в итоге машина перевернулась на бок.

В комментариях очевидцы в шутку отметили полезность люка на крыше авто.

Также один из подписчиков сообщества уточняет, что в ДТП попал автомобиль марки Lexus GX 460. На сайте lexus.ru уточняется, что стоимость данного семейного внедорожника премиум класса составляет от 4 миллионов рублей и выше.