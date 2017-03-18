Фото: ck.com/barneos22
ДТП с участием автомобиля Lexus произошло в Барнауле днем в субботу, 18 марта, сообщают очевидцы в группе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
Дорогая машина попала в аварию на пересечении улицы Анатолия и проспекта Социалистического около 12:25. На опубликованных снимках видно, что в итоге машина перевернулась на бок.
В комментариях очевидцы в шутку отметили полезность люка на крыше авто.
Также один из подписчиков сообщества уточняет, что в ДТП попал автомобиль марки Lexus GX 460. На сайте lexus.ru уточняется, что стоимость данного семейного внедорожника премиум класса составляет от 4 миллионов рублей и выше.
Комментарии
сама перевернулась или кто помог?
Просто не надо думать, что "крутость" тачки позволяет нарушать элементарные правила. Никогда Анатолия не была главной по отношению Социалистическому.
Форь крепкий )))