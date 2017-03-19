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Алтайский край к 1 марта текущего года утратил статус региона, имевшего самые большие запасы зерна в азиатской части России.

Согласно, данным Росстата, первенство по этому показателю перешло к Красноярскому краю, где в сельскохозяйственных, заготовительных, перерабатывающих организациях имелось 1180,7 тысяч тонн зерна.

В Алтайском крае к 1 марта запасы зерна составили 1170,5 тысяч тонн. В Омской области запасы зерна составили 1124,9 тысяч тонн, а в Новосибирской — 1078,8 тысяч тонн.

Собственно, четыре перечисленных субъекта являются главными регионами-зернохранилищами на территории от Урала до Тихого океана.

В целом же, комментируя запасы зерна в стране по состоянию на начало весны, в Росстате отмечают: "К началу марта 2017 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось 32002 тысяч тонн зерна или на 3909 тысяч тонн (на 13,9%) больше, чем на 1 марта 2016 года".



