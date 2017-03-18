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Более 17 тысяч россиян оформили права на "дальневосточный гектар"

, ИА "Амител"
Этап, когда землю может получить любой гражданин РФ, стартовал 1 февраля текущего года

Фото: shatura-info.ru

Свыше 17 тысяч россиян оформили свои права на "дальневосточный гектар" и поставили участок на кадастровый учет, еще порядка 8,5 тысяч человек получили договоры о безвозмездном срочном пользовании землей. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замруководителя Росреестра Андрея Приданкина.

Он отметил, что данный проект действительно является сложным. "Представьте, у него более 10 тыс. пользователей только полномочных органов, и, прибавьте к этому неограниченное количество посетителей. Не каждая система выдержит такой поток информации", — сказал Приданкин, добавив, что с момента запуска первого этапа закона на сайт "дальневосточного гектара" зашли свыше трех миллионов пользователей, посмотревших всего около 10 миллионов страниц.

Представитель Россреестра отметил, что важно было обеспечить простоту использования сайта, и одновременно предоставить гарантии законности каждого заявления. В итоге было решено использовать механизмы идентификации и аутентификации, предлагаемые инфраструктурой электронного правительства.

"Публичная кадастровая карта Росреестра на сегодня самый полный по содержанию информационный ресурс. Он покрывает территорию не только Дальнего Востока, но и всей страны. Но в связи с тем, что не на всей территории гражданам могут быть предоставлены участки, есть земли закрепленные за министерством обороны или Роснедрами, нам пришлось проделать большую работу по внесению изменений в наши картографические материалы. За минувший год мы отработали 165 информационных пакетов от региональных органов власти. И эта работа еще продолжается", — приводит его слова агентство.

"Интерфакс" напоминает ,что ранее вице-премьер, полпред главы государства на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поставил задачу сократить число земель, на которые наложены ограничения.

Отметим, что третий этап программы "дальневосточный гектар", когда участок земли может получить любой россиянин, стартовал 1 февраля этого года.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.03.2017 14:06
- гость -

На фото посевные площади республики Саха Якутии Верхоянский район

0  0
18.03.2017 14:19
- гость -

У всех ли хватить денег добраться до своего гектара?

0  0
18.03.2017 14:42
- гость -

17 тысяч из 140 млн. Скоро китайцам предлагать начнут.

0  0
18.03.2017 14:56
- гость -

можно список этих героев?

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