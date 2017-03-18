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Рекомендации Пентагона по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), которые представлены американскому президенту Дональду Трампу, не сильно отличаются от плана действий, которого придерживалась в борьбе с боевиками администрация Барака Обамы. Поэтому новый глава государства, скорее всего, отправить документ на доработку, пишет ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBC.

Ее источники утверждают, что новый план предполагает лишь усиление тех же мер, которые предпринимали американские власти при правлении Обамы. В частности, в документе идет речь о продолжении нанесения авиаударов по террористам, усилении поддержки местных сил при проведении боевых операций в иракском Мосуле и сирийской Ракке, а также необходимости принятия дальнейших мер по пресечению финансирования "Исламского государства" и стабилизации регионов, которые освобождены от экстремистов.

Два неназванных источника, которые являются специалистами по военной стратегии, заявили телеканалу, что данных мер может быть недостаточно для выполнения обещания полностью уничтожить ИГ, которые Трамп давал во время президентской гонки.

Экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис в интервью NBC сравнил новый план по уничтожению боевиков со старой поговоркой: "План "Б" заключается в том, что мы следуем плану "А", только стараемся сильнее". Он также отметил, что Трамп может захотеть вернуть доклад своей команде для пересмотра.

Агентство напоминает, что во время предвыборной кампании республиканец не раз обещал положить конец ИГ, обвиняя администрацию Обамы в медлительности и умеренности.

В конце января Трамп распорядился разработать "новый план", направленный на разгром ИГ. Также он поручил Пентагону найти новых зарубежных партнеров для активизации борьбы с террористической организацией.