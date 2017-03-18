Суббота, 18 Март, 15:03

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,93
€ 62,37
Brent
$ 51,5
-0°
Обь
30см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ в 2017 годуПаводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

СМИ: Пентагон предложил Трампу бороться с ИГ по методу Обамы

, ИА "Амител"
Переданный на рассмотрение президенту план предполагает лишь усиление мер, которые предпринимались при прежнем лидере США

Фото: rusdialog.ru

Рекомендации Пентагона по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), которые представлены американскому президенту Дональду Трампу, не сильно отличаются от плана действий, которого придерживалась в борьбе с боевиками администрация Барака Обамы. Поэтому новый глава государства, скорее всего, отправить документ на доработку, пишет ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBC.

Ее источники утверждают, что новый план предполагает лишь усиление тех же мер, которые предпринимали американские власти при правлении Обамы. В частности, в документе идет речь о продолжении нанесения авиаударов по террористам, усилении поддержки местных сил при проведении боевых операций в иракском Мосуле и сирийской Ракке, а также необходимости принятия дальнейших мер по пресечению финансирования "Исламского государства" и стабилизации регионов, которые освобождены от экстремистов.

Два неназванных источника, которые являются специалистами по военной стратегии, заявили телеканалу, что данных мер может быть недостаточно для выполнения обещания полностью уничтожить ИГ, которые Трамп давал во время президентской гонки.

Экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис в интервью NBC сравнил новый план по уничтожению боевиков со старой поговоркой: "План "Б" заключается в том, что мы следуем плану "А", только стараемся сильнее". Он также отметил, что Трамп может захотеть вернуть доклад своей команде для пересмотра.

Агентство напоминает, что во время предвыборной кампании республиканец не раз обещал положить конец ИГ, обвиняя администрацию Обамы в медлительности и умеренности.

В конце января Трамп распорядился разработать "новый план", направленный на разгром ИГ. Также он поручил Пентагону найти новых зарубежных партнеров для активизации борьбы с террористической организацией.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
14:58
Волонтеры разыскивают пропавшую без вести жительницу Горного Алтая 0
14:23
СМИ: Пентагон предложил Трампу бороться с ИГ по методу Обамы 0
13:56
Более 17 тысяч россиян оформили права на "дальневосточный гектар" 4
13:21
Lexus перевернулся на бок после ДТП в Барнауле 3
13:18
Крым наш: как барнаульцы отметили трехлетие воссоединения полуострова с РФ
Торжественное мероприятие состоялось на площади Свободы 18 марта
13:06
Около 10 тысяч барнаульцев пришли на митинг в честь воссоединения с Крымом 19
12:58
25 человек тушили загоревшийся ночью склад в Барнауле 0
12:55
Стоп-кадр. Тысячи людей и один пес на площади Свободы 0
12:24
Трамп не стал пожимать руку Меркель во время протокольной съемки. Видео 4
11:55
США планирует крупные поставки вооружения Тайваню - СМИ 3
11:21
"Газель" сбила мужчину на пешеходном переходе в Барнауле 1
10:56
Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на бюджет 5
10:25
Пьяная женщина из Новоалтайска угнала автомобиль у жителя Алтайского края 0
09:54
СМИ: российские предприниматели купили жилье в зданиях Трампа на $100 млн 4
09:17
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 18 марта 0
08:58
Президент Молдавии обсудил "дипломатический демарш" на встрече с Путиным 0
08:29
Трамп оценил усилия ФРГ и Франции в разрешении конфликта на Украине 7
07:47
Шоу-спектакль "Фабрика Сказок" театра "Куклы-Великаны" пройдет в Барнауле 0
07:28
Барнаульцы отмечают 18 марта трехлетие воссоединения России и Крыма 68
07:03
Огромный коттедж продают за 13 млн рублей или меняют на машины в Барнауле 15
06:44
Спектакль "Контрабас" по пьесе Патрика Зюскинда покажут в Барнауле 0
06:25
Что такое крестопоклонная неделя Великого поста? 4
06:01
Жители Барнаула стали скупать в магазинах антиутопию "1984" Джорджа Оруэлла 12
05:08
Легкий мороз и солнце обещают в Алтайском крае 18 марта 0
01:04
Вышел новый трейлер пятых "Трансформеров" Майкла Бэя 0
00:05
Стало известно, как будет выглядеть новый iphone от Apple 0
23:14
Американский гольфист голыми руками прогнал аллигатора с поля. Видео 0
22:12
СМИ: банкам разрешили взимать комиссию за снятие наличных с карт 3
21:21
Россия передала Украине дюжину заключенных из Крыма 0
20:24
Неверов сказал, что Жириновский должен извиниться перед всей Госдумой 0
19:53
Кремль надеется, что Киев рано или поздно примет итоги референдума по Крыму 1
19:22
Выигравшему в покер чебоксарцу грозит лишение свободы за неуплату налогов 2
19:07
Коротко о главном: старт дорожного ремонта и рост долгов по зарплатам
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 17 марта
18:54
Песков отказался обсуждать здоровье Медведева 4
18:23
Моуринью накормил своего футболиста бананом на матче с Ростовом. Видео 0
18:06
Москва назвала условия отмены признания паспортов ДНР и ЛНР 0
17:59
Подпольный продавец алкоголя пытался подкупить полицейского 0
17:37
Продовольственные ярмарки пройдут 18 марта во всех районах Барнаула 0
17:24
Суд за особо крупное мошенничество ждет двух жительниц Барнаула 0
17:13
Как максимально интересно провести время в Барнауле 18 и 19 марта? 0
17:06
Житель Алтайского края прыгнул на рельсы в новосибирском метро 1
16:48
"Троллейбусный флешмоб": в центре Барнауле выстроилась большая пробка. Фото 4
16:36
Феминистки в Ленобласти предложили выдвинуть Шурыгину в депутаты 1
16:28
11 пожарных работали на тушении автомобиля в Рубцовске 0
16:14
"Яндекс" выяснил, что чаще всего снится жителям Алтайского края 3
16:02
Сезон открыт: в Барнауле начали латать ямы на дорогах. Фото 3
15:51
Госдеп призвал мирно разрешить проблему транспортной блокады Донбасса 2
15:34
Жириновский заявил, что его слова о расстрелах неправильно поняли 16
15:26
Воду должникам в Барнауле будут отключать без дополнительных предупреждений 8
15:14
40 процентов россиян рассказали, что денег им хватает только на продукты 39

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.