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Прогноз о вскрытии Оби и начале ледохода дали в Росгидромете – данный процесс этой весной начнется раньше обычного.

"Раньше обычных сроков (на 3-5, местами до 15 дней) начнется ледоход на Верхней Оби и Верхнем Енисее. Во второй декаде апреля начнется ледоход на реке Тобол (верхнее течение) и ее притоках, в верховьях Оби, реках севера Приморского края", — уточняют в федеральном метеорологическом ведомстве.

При этом синоптики подчеркивают, что в верховьях Оби также наблюдались наибольшие запасы снега на уровне 150-160% от нормы.

В этом же бассейне прогнозируются опасные ледяные заторов. Что касается непосредственно Алтайского края, то здесь опасные заторы возможны в районе Камня-а-Оби и на отдельных участках рек Бия, Чарыш, Чумыш.

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Что касается уровня воды, который прогнозируется во время паводка, то в Гидромете указывают: "На азиатской части страны наиболее высокие максимумы половодья (на 0,5-1,5 метра, местами до 2,7 метра выше нормы) ожидаются на Оби до устья реки Тым, Иртыше, Ишиме, Тоболе, Верхней Колыме и их притоках, а также на реках Приморского края, юга Камчатского края и юга Сахалинской области".

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Напомним, период весеннего половодья на Алтае в этом году, согласно имеющимся прогнозам , будет крайне непростым. В Алтайском крае ожидают, что проблемами может обернуться, как первая, так и вторая волна паводка.