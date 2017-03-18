Фото: lizaalert.org

27-летняя женщина пропала более месяца назад в Республике Алтай. Об этом говорится на форуме поискового отряда "Лиза Алерт".

Жительница города Горно-Алтайск Дарья Бельтикова ушла из дома 17 февраля текущего года, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Рост пропавшей женщины составляет 159 сантиметров, у нее среднее телосложение, короткие светлые волосы и серо-голубые глаза. Она была одета в красно-белую куртку, черные брюки и желтые ботинки.

Всех, кто располагает данными о пропавшей, просят обращаться по телефонам: 02 (102) или 8-800-700-54-52 (звонки бесплатные).