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Две ледовых переправы перестали работать в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что закрыли переправы, расположенные в Усть-Пристанском районе. Они соединяли населенные пункты Вяткино и Клепиково, а также Усть-Чарышская Пристань и Чеканиха. В ведомстве подчеркивают, что запрещен выезд на лед всех видов техники.

Также уточняется, что на данный момент в крае работают пять ледовых переправ. Три из них — через реку Обь: в Быстроистокском районе (село Быстрый Исток – Акутиха, 7 тонн), в Каменском районе (Камень-на-Оби – пристань Островная, 10 тонн) и в Шелаболихинском районе (село Иня – Шелаболиха, 2,5 тонны). Также действует одна переправа через реку Алей в Калманском районе (село Усть-Алейка – правый берег Алея, 10 тонн) и через реку Катунь в Советском районе (село Шульгинка — поселок Амурский, 30 тонн).

В пресс-службе напоминают, что выходить на лед безопасно лишь на ледовых переправах, которые прошли техническое освидетельствование в ГИМС МЧС России. Водителей просят быть внимательными и не превышать установленной грузоподъемности.