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Сотрудники одного из офисов в Новосибирске едва не задохнулись из-за неизвестного вещества, которое проникло в помещение через вентиляцию, сообщают "Новосибирские новости" со ссылкой на группу МАСС города "ВКонтакте".

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 17 марта, около 18:00. Очевидцы рассказывают, что проникший через вентиляционную трубу газ вызвал у сотрудников приступы удушья. Из-за этого 15 человек выбежали из здания на улицу, даже не успев одеть верхнюю одежду.

На место после вызова оперативно прибыли спасатели и полицейские. Они провели разведку, проветрили помещение, а также вынесли одежду сотрудникам офиса. После этого они проверили с помощью газоанализатора наличие вредных веществ в воздухе, однако ничего не обнаружили.

В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. "Поступила заявка, что в помещении распылили газ. Информация не подтвердилась", — рассказали изданию в пресс-службе областного управления МВД России.