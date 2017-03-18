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Маленький мальчик выпал из окна квартиры на десятом этаже в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГСУСК РФ.

Уточняется, что ЧП произошло вечером в пятницу, 17 марта, в Долгопрудном. По предварительным данным, ребенок, возраст которого составляет 2,5 года, выпал из окна на десятом этаже в результате несчастного случая. Малыша госпитализировали, отметил собеседник агентства.

По словам источника в правоохранительных органах, мальчик находится в медучреждении в тяжелом состоянии. Он также отметил, что инцидент произошел, когда мама ребенка открыла окно на кухне и отлучилась.

Life отмечает, что мальчика госпитализировали с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, перелом правого бедра и правого плеча". Также издание добавило, что следователи проводят проверку по факту произошедшего.