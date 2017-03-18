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Крымский лидер Сергей Аксенов поздравил с днем рождения бывшего прокурора республики, депутата Госдумы Наталью Поклонскую, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованное Аксеновым в своем Facebook поздравление.

Он заявил, что профессионализм и патриотизм, искренность и смелость Поклонской снискали заслуженную любовь и уважение граждан РФ.

"В дни Крымской весны Вы взяли на себя огромную ответственность, возглавив прокуратуру республики, внесли существенный вклад в укрепление законности и правопорядка на территории полуострова", — приводит агентство слова Аксенова.

Также он полагает, что Поклонская достойно представляет интересы жителей Крыма в Государственной Думе.

Аксенов отметил символичность совпадения личного праздника Поклонской с Днем воссоединения полуострова с РФ.