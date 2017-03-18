Фото: fotocop.ru

Мороз и туман прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 19 марта. Об этом гласят данные на сайте регионального гидрометцентра.

Так, в крае в течение всех суток будет без существенных осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами на регион опустится туман, возникнет изморозь. Температура ночью составит -17...-22 градуса, а в отдельных районах от 12 до 17 мороза. Днем столбик термометра поднимется до -1...-6 с потеплением в отдельных районах до +4. Ветер будет дуть северо-восточный, 2-7 метров в секунду, с усилением до 12 метров.

В Барнауле осадков не будет, на дорогах возникнет гололедица, утром возможна изморозь. Ночью температура за окном будет равна -15...-17 градусам, днем около 0. Ветер задует также северо-восточный, ночью составит 2-7 м/с, днем от 5 до 10 метров.