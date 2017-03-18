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Определилось окончательное число кандидатов на пост президента Франции

, ИА "Амител"
Для участия в президентской гонке зарегистрировались 11 человек

Фото: saroblnews.ru

Власти Франции зарегистрировали 11 кандидатов для участия в предвыборной гонке на должность лидера страны. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Конституционного совета Лорана Фабиуса.

Каждый из кандидатов смог собрать не менее 500 подписей народных избранников разных уровней в свою поддержку. Это было необходимое условие для регистрации кандидатур.

По результатам опросов, предполагается, что основными участниками предвыборной гонки будут Эмманюэль Макрон (движение "Вперед"), Франсуа Фийон (партия "Республиканцы"), Бенуа Амон (Социалистическая партия), Марин Ле Пен (партия Национальный фронт).

Также в выборах будут участвовать такие представители менее крупных партий и движений, как Натали Арто, Франсуа Аселино, Жак Шеминад, Николя Дюпон-Эньян, Жан Ласаль, Жан-Люк Меланшон и Филипп Путу.

Отметим, что первый тур выборов президента Франции должен состояться 23 апреля, второй — 7 мая.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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