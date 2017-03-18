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Автономный район Внутренняя Монголия (Северный Китай) потратит в этом году 101 миллиард юаней (порядка 15 миллиардов долларов) на строительство автомобильных дорог, которые улучшат транспортные коммуникации с РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Подчеркивается, что рост инвестиций составляет 12% по сравнению с 2016-м годом.

По словам главы департамента транспорта Внутренней Монголии Мяо Иньчжу, что на выделенные средства в текущем году построят порядка 20 тысяч километров автотрасс, из которых три тысячи километров будут составлять высокоскоростные магистрали.

Он также отметил, что власти будут форсировать процесс дорожного строительства в районе китайско-российских пограничных пунктов Маньчжурия и Эренхот.

Предполагается, что к 2020 году в данном регионе на севере КНР будет завершено строительство около 10 тысяч километров ключевых магистральных шоссе, которые будут не только помогать осуществлять грузоперевозки, но и увеличат приток туристов из Китая в Восточную Сибирь.