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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ожидает, что парламент страны одобрит восстановление в Турции смертной казни после референдума по поправкам в конституцию, который намечен на 16 апреля. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

"Семьи мучеников, семьи наших героев не должны беспокоиться. Я верю, что если на то будет воля божья, парламент сделает необходимое касательно ваших требований по смертной казни после 16 апреля", — заявил глава Турции, подчеркнув, что "без колебаний" одобрит соответствующий закон.

Агентство напоминает, что часть общественности призывает вернуть высшую меру наказания после попытки военного переворота в Турции, которая произошла 16 июля 2016 года.