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Градозащитный митинг, согласованный с властями, проходит в центре Санкт-Петербурга в субботу, 18 марта, передает "Фонтанка.ру".

Уточняется, что на мероприятие собралось свыше трех тысяч человек. Со сцены выступали режиссер Юрий Мамин, писатель и журналист Лев Лурье, политик Андрей Пивоваров, политолог и депутат заксобрания Борис Вишневский, а также политик Михаил Амосов и актер Иван Краско.

Участники митинга, который проходит на Марсовом поле, протестуют против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, застройки Пулковской обсерватории и объединения Российской национальной библиотеки и Государственной российской библиотеки.

РИА Новости уточняет, что акцию организовали представители фракций оппозиционных партий. Митинг согласовали в формате гайд-парка, который предполагает участие не более 200 человек. Однако организаторы заранее заявили о своей готовности заплатить штраф, если участников митинга будет больше.

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Подчеркивается, что протестующие взяли с собой флаги РФ и Санкт-Петербурга, а также плакаты.

Напомним, что с момента объявления о планах передать Исаакиевский собор РПЦ в Санкт-Петербурге регулярно проходят протестные акции противников передачи храма.

Также добавим, что, согласно последним данным, городская администрация попросила директора музея "Исаакиевский собор" перевезти экспонаты к 16 апреля, чтобы приурочить передачу Исаакия к православной Пасхе.