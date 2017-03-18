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Правоохранители на Кубани проверяют местные магазины на наличие жвачек в "подозрительной обертке". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Агентство отмечает, что ранее появилась информация о продаже в ряде российских регионов жевательной резинки с подозрительными инструкциями на упаковке. Покупателей продукции приглашали поучаствовать в "странной игре", делясь впечатлениями об успехах в соцсетях.

При этом на упаковке указаны задания, которые похожи, по мнению потребителей, на те, что даются в социальных сетях кураторами так называемых "групп смерти", провоцирующих детские суициды, добавляет ТАСС.

Вице-губернатор региона Юрий Гриценко выразил мнение, что жвачку в таких упаковках необходимо изъять из товарооборота, так как она "потенциально опасна" для жизни и здоровья покупателей.

"Мы не имеем права рисковать нашими детьми. Если есть даже малейший намек на опасный контекст, эту жвачку нужно снимать с продажи", — приводит агентство слова чиновника.

Гриценко также добавил, что предпринимателям уже направили официальные письма с рекомендациями прекратить продажу данной жевательной резинки.