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Мэрия Москвы окончательно отказала оппозиционеру Алексею Навальному в проведении 26 марта антикоррупционного шествия и митинга от Тверской до Охотного ряда. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на опубликованный на сайте Навального ответ властей.

В письме сказано, что шествие по указанному оппозиционером маршруту создаст помехи для движения и нарушит права не участвующих в акции граждан. Также указано, что в заявленном месте проведения митинга нет площадки для его проведения с заявленным число участников в 15 тысяч человек.

Навальный подчеркнул, что мэрия не предложила ему альтернативный маршрут, как обычно это происходит.

Также оппозиционер отметил, что готов обсудить с властями иные места для проведения акции в центре Москвы.